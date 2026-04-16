Москва16 апр Вести.Российский нападающий "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров не смог завоевать "Арт Росс Трофи" по итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В заключительном матче сезона его команда уступила "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 2:4.

В составе гостей дубль оформил Тай Карти, также отличились Гейб Перро и Мика Зибанежад. Российский защитник Владислав Гавриков отметился результативной передачей и довел свой показатель до 35 очков в сезоне (14+21). У "Тампы" шайбы забросили Оливер Бьоркстранд и Кори Перри.

При этом Кучеров завершил встречу без набранных очков и остался на втором месте в списке лучших бомбардиров чемпионата. В его активе 130 баллов (44 шайбы и 86 передач). Победителем гонки стал форвард "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид, набравший 134 очка (48+86).

Кроме того, Кучеров и Макдэвид разделили первое место в списке лучших ассистентов сезона. В рейтинге снайперов россиянин занял седьмую позицию.

"Тампа" завершила регулярный чемпионат на втором месте в Атлантическом дивизионе, набрав 106 очков, и вышла в плей-офф. В первом раунде команда сыграет с "Монреаль Канадиенс".

7 апреля Кучеров в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Баффало Сэйбрз" (2:4) забросил свою 400-ю шайбу. Таким образом, он вошел в число восьми российских хоккеистов, которым покорился этот рубеж, а также стал восьмым действующим игроком НХЛ с аналогичным показателем.