"Тампа" с Кучеровым и Василевским проиграла "Монреалю" и выбыла из плей-офф НХЛ

"Тампа" с 2 россиянами в составе проиграла "Монреалю" и выбыла из плей-офф НХЛ "Тампа" с Кучеровым и Василевским проиграла "Монреалю" и выбыла из плей-офф НХЛ

Москва4 мая Вести.Хоккеисты клуба "Тампа-Бэй Лайтнинг" завершили выступление в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), уступив "Монреаль Канадиенс" в решающем, седьмом матче первого раунда серии игр на вылет.

Встреча, прошедшая в Тампе, завершилась со счетом 2:1 в пользу сине-бело-красных. Нападающий "Монреаля" Ник Сузуки заброшенной на 19-й минуте шайбой открыл счет, а центровой "Тампы" Доминик Джеймс сравнял его на 34-й минуте. Исход встречи на 52-й минуте решил Алекс Ньюхук, что принесло "Канадиенс" победу.

Российский форвард "Тампы" Никита Кучеров отметился тремя бросками в створ ворот, но не сумел набрать очки. Голкипер "молний" Андрей Василевский отразил семь из девяти бросков.

Счет в серии до четырех побед между командами стал 4-3 в пользу "Монреаля", который вышел во второй раунд плей-офф, где сыграет против хоккеистов "Баффало Сейбрз".

Для "Тампы" это уже четвертый сезон подряд, когда команда выбывает из борьбы за Кубок Стэнли на стадии первого раунда плей-офф.

В конце апреля Кучеров поднялся на вторую строчку в рейтинге лучших российских бомбардиров в истории плей-офф НХЛ.

1 мая Василевский в матче с "Монреалем" установил новый рекорд среди российских голкиперов по количеству сухих матчей в проводимых лигой играх на вылет.