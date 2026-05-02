Василевский помог "Тампе" победить "Монреаль" и установил рекорд НХЛ Шатаут Василевского принес "Тампе" победу над "Монреалем" в матче плей-офф НХЛ

Москва2 мая Вести.Хоккеисты "Тампы" сравняли счет в серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Монреалем", обыграв канадский клуб в шестом матче на выезде со счетом 1:0 в овертайме. Голкипер "Тампы" Андрей Василевский установил новый рекорд по числу сухих матчей в плей-офф НХЛ среди российских вратарей.

Решающая шайба была заброшена на 70-й минуте встречи Гейджем Гонсалвесом. Василевский отразил все 30 бросков по своим воротам, оформив восьмой сухой матч в карьере в играх плей-офф НХЛ, и был признан первой звездой матча.

При этом форварды Никита Кучеров из "Тампы" и Иван Демидов из "Монреаля" результативными действиями не отличились.

Счет в серии до четырех побед стал 3:3, и судьба выхода в следующий раунд решится в седьмом матче, который состоится в ночь на 4 мая по московскому времени.

По итогам регулярного чемпионата "Тампа" заняла второе место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, а "Монреаль" расположился на третьей позиции. Отмечается также, что обладателем Кубка Стэнли в двух последних розыгрышах становилась "Флорида", однако в нынешнем сезоне она не сумела выйти в плей-офф.