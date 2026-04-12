Москва12 апр Вести.Голкипер "Тампа-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский достиг исторического показателя в Национальной хоккейной лиге, проведя 597-й матч в карьере.

К этому моменту на его счету 369 побед, что является лучшим результатом среди вратарей в истории НХЛ по числу выигранных игр после первых 600 матчей, хотя он еще не достиг этой отметки.

Ближайшим преследователем Василевского остается Сергей Бобровский из "Флориды Пантерз", у которого 339 побед.

В игре против "Бостон Брюинз" (2:1) 11 апреля Василевский отразил 19 бросков, показав 95% надежности.

В текущем сезоне он провел 57 матчей, демонстрируя коэффициент надежности 2,23 и процент отраженных бросков 91,35%. Также на его счету три игры без пропущенных шайб.