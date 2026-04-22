Шайба Кучерова помогла "Тампе" обыграть "Монреаль" в матче плей-офф НХЛ

Москва22 апр Вести.Хоккеисты клуба "Тампа-Бэй Лайтнинг" одержали победу над командой "Монреаль Канадиенс" во втором матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра, проходившая на домашней арене "Лайтнинг", завершилась в овертайме со счетом 3:2 (1:1, 0:1, 1:0, 1:0).

В составе "Тампа-Бэй" шайбы в основное время забросили Брэндон Хагель на 9-й минуте и российский форвард Никита Кучеров на 53-й минуте. Решающую шайбу в овертайме на 73-й минуте забросил Янис Мозер.

За "Монреаль" отличились Лэйн Хатсон (17-я минута) и Джош Андерсон (39-я).

Вратарь "Лайтнинг" Андрей Василевский отразил 25 из 27 бросков в створ ворот и стал второй звездой матча.

Счет в серии до четырех побед между командами сравнялся — 1:1. Следующая встреча пройдет в Монреале в ночь на 23 апреля по московскому времени.

Ранее Кучеров вышел на чистое 19-е место в списке лучших бомбардиров плей-офф, обойдя Марио Лемье (172 очка) и Петера Форсберга (171).

В общей сложности в матчах Кубка Стэнли российский нападающий набрал 173 (53 шайбы + 120 передач) очка.