Москва5 апрВести.Хоккейный клуб "Тампа-Бэй Лайтнинг" одержал победу над "Бостон Брюинз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча в Тампе завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.
У гостей автором единственной шайбы стал нападающий Кейси Миттельштадт.
У хозяев по голу забили Шарль-Эдуард Д'Астус, Даррен Рэддиш и российский нападающий Никита Кучеров.
В этом сезоне Кучеров набрал 125 очков по системе "гол + пас". По этому показателю его обгоняет только канадский хоккеист "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид, на счету которого 126 очков.
Ранее Кучеров забил в матче против "Питтсбург Пингвинз". Встреча закончилась со счетом 6:3 в пользу "Тампы".
Между тем российский хоккеист "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин отметился 14-м хет-триком в своей карьере в НХЛ.