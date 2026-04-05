Шайба Кучерова помогла "Тампе" одержать победу над "Бостоном" в матче НХЛ

Москва5 апр Вести.Хоккейный клуб "Тампа-Бэй Лайтнинг" одержал победу над "Бостон Брюинз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча в Тампе завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

У гостей автором единственной шайбы стал нападающий Кейси Миттельштадт.

У хозяев по голу забили Шарль-Эдуард Д'Астус, Даррен Рэддиш и российский нападающий Никита Кучеров.

В этом сезоне Кучеров набрал 125 очков по системе "гол + пас". По этому показателю его обгоняет только канадский хоккеист "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид, на счету которого 126 очков.

Ранее Кучеров забил в матче против "Питтсбург Пингвинз". Встреча закончилась со счетом 6:3 в пользу "Тампы".

Между тем российский хоккеист "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин отметился 14-м хет-триком в своей карьере в НХЛ.