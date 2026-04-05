Москва5 апрВести.Российский хоккеист "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин оформил хет-трик в матче против "Флориды Пантерз". Игра в Питтсбурге завершилась со счетом 9:4 в пользу команды российского нападающего.
Малкин признан первой звездой матча. В свой актив россиянин также записал голевую передачу.
Хет-трик в игре против "Флориды" стал для Малкина 14-м в карьере в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). 39-летний нападающий вышел на чистое четвертое место среди российских хоккеистов в истории НХЛ по количеству хет-триков.
В текущем сезоне Малкин набрал 57 очков по системе "гол + пас", забив 18 шайб и отдав 39 передач.
В матче против "Флориды" Малкин пересек рубеж в 1,4 тыс. очков за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ.
Между тем нападающий "Миннесоты Уайлд" Кирилл Капризов достиг отметки в 40 заброшенных шайб в регулярном чемпионате НХЛ сезона 2025/26.