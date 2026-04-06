Малкин вошел в топ-25 по количеству голевых передач в НХЛ

Москва6 апр Вести.Российский хоккеист Евгений Малкин, выступающий за "Питтсбург Пингвинз" в НХЛ, сделал две голевые передачи в матче против "Флорида Пантерз" и стал обладателем важного достижения.

Теперь в активе нападающего 873 голевых паса за карьеру в северо-американской лиге. За счет этого россиянин сравнялся с Филом Эспозито и вошел в топ-25 по данному показателю в истории турнира.

Следующая позиция – 24-я – остается за Никласом Лидстремом, защитником из Швеции. У него 878 передач.

Евгений Малкин выступает за "Питтсбург" с 2006 года. В составе этой команды хоккеист выиграл три Кубка Стэнли – главного трофея НХЛ.