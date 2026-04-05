Москва5 апр Вести.Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин признан первой звездой игрового дня в НХЛ, сообщила пресс-служба лиги, передает ТАСС.

В ночь на 5 апреля "Питтсбург" разгромил "Флориду" 9:4 на домашнем льду. Малкин оформил хет-трик и добавил голевую передачу. Эта игра стала для россиянина исторической: он вошел в число 23 хоккеистов НХЛ, набравших 1400 и более очков. Теперь на его счету 1403 балла - 532 гола и 871 передача в регулярных чемпионатах. В текущем сезоне Малкин провел 53 матча и набрал 57 очков (18 голов и 39 передач).

Второй звездой дня стал форвард "Юты" Клейтон Келлер, который оформил хет-трик в гостевой победе над "Ванкувером" со счетом 7:4. Третью звезду получил швед Адриан Кемпе из "Лос-Анджелеса": в домашнем матче с "Торонто", завершившемся победой в овертайме 7:6, он забил две шайбы и отдал две передачи.

В результате поражения от "Питтсбурга" победитель последних двух розыгрышей Кубка Стэнли, хоккейный клуб "Флорида", лишился шансов на выход в плей-офф НХЛ текущего сезона.