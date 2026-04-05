"Флорида", обладатель Кубка Стэнли последних двух сезонов, не вышла в плей-офф

Москва5 апр Вести.Победитель последних двух розыгрышей Кубка Стэнли, хоккейный клуб "Флорида", лишился шансов на выход в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) текущего сезона.

В ночь на воскресенье, 5 апреля, "Флорида" проиграла "Питтсбургу" в матче регулярного чемпионата НХЛ, игра завершилась со счетом 4:9. Российский хоккеист "Питтсбурга" Евгений Малкин оформил хет-трик в матче.

"Флорида" теперь занимает последнее, восьмое место в Атлантическом дивизионе с 77 очками после 76 матчей. Клуб не смог пробиться в плей-офф для защиты титула.

В составе "Флориды" выступают российские вратари Сергей Бобровский и Даниил Тарасов, а также защитник Дмитрий Куликов.