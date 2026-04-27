Кучеров занял второе место как лучший бомбардир в плей-офф НХЛ среди россиян

Кучеров вышел на чистое 2-е место по очкам в Кубке Стэнли среди россиян Кучеров занял второе место как лучший бомбардир в плей-офф НХЛ среди россиян

Москва27 апр Вести.Нападающий клуба "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров поднялся на вторую строчку в рейтинге лучших российских бомбардиров в истории плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В четвертом матче серии первого раунда плей-офф против клуба "Монреаль Канадиенс" Кучеров отметился двумя голевыми передачами. Благодаря этому общее количество его очков в играх Кубка Стэнли достигло 177 (54 шайбы и 123 передачи) в 156 матчах.

Таким образом, Кучеров обошел Сергея Федорова, который набрал 176 очков в 183 матчах, и стал вторым в списке лучших российских бомбардиров в истории плей-офф НХЛ.

Лидером рейттинга остается Евгений Малкин из "Питтсбург Пингвинз" с 183 очками по итогам 181 игры.

В общем рейтинге лучших бомбардиров Кубка Стэнли Кучеров занял 16-е место, опередив Федорова и канадского нападающего Жана Беливо, который выступал за "Монреаль Канадиенс" с 1953 по 1971 год (176 очков в 162 матчах).

Абсолютным рекордсменом по количеству очков в плей-офф лиги остается канадец Уэйн Гретцки с 382 баллами.

21 апреля два сделанных Кучеровым пасса снова помогли "Тампе" обыграть "Монреаль".