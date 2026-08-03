Москва3 авг Вести.Российский хоккеист Никита Кучеров, играющий за "Тампа-Бэй Лайтнинг", занял первую строчку в рейтинге сильнейших крайних нападающих Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщается на странице лиги в соцсети X.

На втором месте расположился чех Давид Пастрняк из "Бостон Брюинз", а третью позицию занял еще один россиянин - Кирилл Капризов, выступающий за "Миннесоту Уайлд". Двенадцатую строчку рейтинга получил Артемий Панарин из "Лос-Анджелес Кингз".

По итогам сезона-2025/26 Кучеров набрал 130 очков (44 гола и 86 результативных передач), став вторым в списке лучших бомбардиров чемпионата. Россиянин второй раз в карьере завоевал "Харт Трофи" - приз, который присуждается игроку, внесшему наибольший вклад в достижения своей команды в регулярном первенстве. Помимо этого, форвард попал в число финалистов на награду "Тед Линдсей Эворд", вручаемую лучшему хоккеисту чемпионата по мнению профсоюза игроков НХЛ.

33-летний Кучеров защищает цвета "Тампы" начиная с сезона-2013/14. За время выступлений за "молний" он дважды поднимал над головой Кубок Стэнли и трижды получал "Арт Росс Трофи" как самый результативный игрок регулярного чемпионата. Также на его счету две награды "Тед Линдсей Эворд" и два "Харт Трофи". В общей сложности форвард провел 879 матчей в регулярных первенствах НХЛ, набрав 1124 очка (401 гол и 723 передачи).