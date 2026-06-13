НХЛ составила первую сборную звезд сезона – в ней Кучеров и Василевский

Хоккеисты Кучеров и Василевский вошли в первую сборную звезд сезона НХЛ НХЛ составила первую сборную звезд сезона – в ней Кучеров и Василевский

Москва13 июн Вести.Российский нападающий "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров и его одноклубник вратарь Андрей Василевский попали в первую сборную звезд сезона-2025/26 Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщается на официальном сайте турнира.

Компанию россиянам в первой команде составили нападающие Джейсон Робертсон ("Даллас Старз") и Коннор Макдэвид ("Эдмонтон Ойлерз"), защитники Кейл Макар ("Колорадо Эвеланш") и Зак Веренски ("Коламбус Блю Джекетс").

По итогам голосования Кучеров набрал 983 очка – это лучший результат среди всех форвардов. Василевский получил 759 очков. Среди россиян в голосовании также отметились нападающие Артемий Панарин ("Лос-Анджелес Кингз") и Кирилл Капризов ("Миннесота Уайлд"), вратари Игорь Шестеркин ("Нью-Йорк Рейнджерс") и Илья Сорокин ("Нью-Йорк Айлендерс").

В сезоне-2025/26 Кучеров занял второе место в гонке бомбардиров с 130 очками (44 гола и 86 передач), уступив первую строчку Макдэвиду (48+86).

Василевский получил "Везина Трофи" – награду лучшему вратарю сезона – во второй раз в карьере. За сезон голкипер провел 58 матчей, одержал 39 побед, дважды сыграл на ноль и отразил 91,2% бросков.

"Тампа" завершила сезон регулярки НХЛ на втором месте в Атлантическом дивизионе.