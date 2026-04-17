Москва17 апрВести.Нападающий "Тампы-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров и форвард "Миннесоты Уайлд" Кирилл Капризов стали лучшими бомбардиром и снайпером среди российских игроков по результатам завершившегося регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Кучеров набрал 130 очков (44 гола и 76 результативных передач) в 76 матчах. Россиянин занял второе место в списке лучших бомбардиров турнира. Нападающий "Тампы" уступил только канадскому форварду "Эдмонтона" Коннору Макдэвиду, результат которого – 138 (48+90) очков после 82 встреч.
Капризов набрал 89 (45+44) очков по итогам 78 игр, тем самым став лучшим снайпером среди россиян.
Тройку лидеров списка лучших бомбардиров-россиян замыкает нападающий "Лос-Анджелеса" Артемий Панарин (84; 28+56), начавший сезон в "Нью-Йорк Рейнджерс".
В списке снайперов на третьем месте расположился форвард "Вегаса" Павел Дорофеев (37).
Накануне стали известны все пары первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги.