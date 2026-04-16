Форвард "Миннесота Уайлд" Капризов стал лучшим из россиян снайпером сезона в НХЛ Капризов стал лучшим снайпером сезона в НХЛ среди россиян

Москва16 апр Вести.Нападающий "Миннесота Уайлд", российский хоккеист Кирилл Капризов стал лучшим снайпером среди россиян по итогам регулярки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона 2025-2026.

Так, в лидерском активе форварда "дикарей" оказалось 45 заброшенных шайб в 78 матчах. Вторую строчку занял Никита Кучеров из "Тампа-Бэй Лайтнинг", который завершил сезон с 44 шайбами в 76 играх. Третьим стал Павел Дорофеев из "Вегас Голден Найтс", в активе которого 37 шайб в 81 матче.

Российский хоккеист из "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин также вошел в пятерку лидеров с 32 голами в 82 матчах. На пятом месте оказался Андрей Свечников из "Каролина Харрикейнз", чьим результатом стала 31 шайба в 79 играх.

Ранее сообщалось, что Никита Кучеров уступил Коннору Макдэвиду в гонке бомбардиров НХЛ.