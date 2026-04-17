Макдэвид обогнал Кучерова и стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ

Москва17 апр Вести.Нападающий "Эдмонтон Ойлерз" канадец Коннор Макдэвид в шестой раз стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), обогнав россиянина Никиту Кучерова из "Тампы".

По итогам 82 игр в активе Макдэвида 48 голов и 86 результативных передач (138 очков). Второе место в рейтинге бомбардиров занял Кучеров, набравший 130 очков (44 гола и 86 передач), третье – форвард "Колорадо" канадец Натан Маккиннон (127 очков, 53+74).

Ранее сообщалось, что российский нападающий "Миннесота Уайлд" Кирилл Капризов стал лучшим снайпером среди россиян по итогам регулярного чемпионата НХЛ сезона 2025-2026.

Накануне стали известны все пары первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги.