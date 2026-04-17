Стали известны все пары первого раунда плей-офф НХЛ Определились все пары первого раунда плей-офф НХЛ

Москва17 апр Вести.Стали известны все пары первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Так, в Восточной конференции столкнутся "Каролина Харрикейнз" – "Оттава Сенаторз", "Баффало Сейбрз"– "Бостон Брюинз", "Тампа-Бэй Лайтнинг" – "Монреаль Канадиенс" и "Питтсбург Пингвинз" – "Филадельфия Флайерз".

В матчах Западной конференции сыграют "Даллас Старз" – "Миннесота Уайлд", "Колорадо Эвеланш" – "Лос-Анджелес Кингз", "Вегас Голден Найтс" – "Юта Маммот", а также "Эдмонтон Ойлерз" – "Анахайм Дакс". Действующий чемпион, команда "Флорида Пантерз", в этом году в плей-офф не прошла.

Розыгрыш Кубка Стэнли с сериями до четырех побед состоится 18 апреля.

Ранее сообщалось, что российский нападающий "Миннесота Уайлд" Кирилл Капризов стал лучшим снайпером среди россиян по итогам регулярного чемпионата НХЛ сезона 2025-2026.