Москва4 мая Вести."Монреаль" стал последней командой, вышедшей во второй раунд плей-офф НХЛ. В следующем этапе клуб встретится с "Баффало".

Также сформированы остальные пары второго раунда: "Вегас" сыграет с "Анахаймом", "Колорадо" - с "Миннесотой", а "Каролина" - с "Филадельфией".

В двух сериях уже состоялись стартовые матчи. "Каролина" обыграла "Филадельфию" со счетом 3:0, а "Колорадо" оказался сильнее "Миннесоты" - 9:6.

Обладателем Кубка Стэнли в двух предыдущих сезонах была "Флорида", однако в этом году команда не вышла в плей-офф. Финалист двух прошлых розыгрышей "Эдмонтон" завершил борьбу уже в первом раунде, уступив "Анахайму" со счетом 2-4 в серии.