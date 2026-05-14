Результативный пас Капризова не помог "Миннесоте" удержаться в плей-офф НХЛ "Колорадо" выбил "Миннесоту" из Кубка Стэнли, отыгравшись со счета 0:3

Москва14 мая Вести.Хоккеисты "Колорадо" в овертайме пятой встречи второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги переиграли "Миннесоту", сумев отыграть отставание в три шайбы по ходу матча. Этот результат вывел клуб в финал Западной конференции.

Поединок завершился со счетом 4:3 в пользу "Колорадо". Победные шайбы у команды-победительницы забросили Паркер Келли (32-я минута), Джек Друри (57), Натан Маккиннон (59) и Бретт Кулак (64). У "Миннесоты" отметились Маркус Юханссон (1) и Ник Фолиньо, оформивший дубль (12, 16).

Российский форвард "Миннесоты" Кирилл Капризов записал на свой счет результативный пас. По итогам розыгрыша Кубка Стэнли в его активе 15 очков (4 заброшенные шайбы и 11 передач) в 11 матчах. По этому показателю он делит второе место с Джеком Айкелом и Куинном Хьюзом, опережает их только Митч Марнер (16 очков).

В серии до четырех побед "Колорадо" повел 4-1 и оформил выход в следующую стадию. В финале Западной конференции команде предстоит сыграть с победителем пары "Вегас" — "Анахайм" (в серии лидирует "Вегас" — 3-2).

"Колорадо" завоевал Президентский кубок как лучший клуб регулярного чемпионата, а в первом раунде розыгрыша Кубка Стэнли всухую разобрался с "Лос-Анджелесом" (4-0 в серии). "Миннесота" закончила "регулярку" на третьей строчке Центрального дивизиона, в стартовом раунде плей-офф обыграв "Даллас" со счетом 4-2. Обладателем двух последних Кубков Стэнли являлась "Флорида", однако в текущем сезоне эта команда не сумела квалифицироваться в плей-офф.