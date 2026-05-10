Москва10 мая Вести.Нападающий "Миннесоты Уайлд" Кирилл Капризов вышел в лидеры бомбардирской гонки плей-офф Кубка Стэнли. В матче против "Колорадо Эвеланш" россиянин заработал 3 очка, чем помог своему клубу сократить отставание в серии.

В ночь на 10 мая "Миннесота" одержала домашнюю победу со счетом 5:1 (2:0, 2:1, 1:0). Капризов в этой встрече набрал 3 (1+2) очка. Счет в серии стал 2-1 в пользу "Колорадо".

Забросив одну шайбу и сделав две результативные передачи в матче с "Колорадо", Капризов стал лидером бомбардирской гонки Кубка Стэнли. На его счету 14 (4+10) очков.