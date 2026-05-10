Москва10 маяВести.Три очка, заработанные нападающим "Миннесоты Уайлд" Кириллом Капризовым в матче против "Колорадо Эвеланш", помогли его клубу сократить отставание в серии плей-офф НХЛ.
"Миннесота" одержала домашнюю победу со счетом 5:1 (2:0, 2:1, 1:0). Россиянин в этой встрече набрал 3 (1+2) очка.
В составе "дикарей" по голу забили Капризов, Куинн Хьюз, Райан Хартман, Брок Фэйбер и Мэтт Болди. У "Колорадо" отличился Натан Маккиннон.
Счет в серии стал 2-1 в пользу "Колорадо".
После матча Капризов стал лидером бомбардирской гонки Кубка Стэнли.