Две передачи Капризова помогли "Миннесоте" одолеть "Даллас" в матче НХЛ

Две передачи Капризова помогли "Миннесоте" обыграть "Даллас" в матче НХЛ Две передачи Капризова помогли "Миннесоте" одолеть "Даллас" в матче НХЛ

Москва26 апр Вести.Хоккейный клуб "Миннесота Уайлд" сумел восстановить равновесие в серии первого раунда Кубка Стэнли, переиграв "Даллас Старз" на домашней арене со счетом 3:2.

В составе победителей в основное время матча результативными бросками отметились Брок Фэйбер и Маркус Фолиньо.

Последнему удалось сравнять счет на 55-й минуте встречи, что позволило перевести игру в овертайм. Исход встречи определился на 80-й минуте, когда Мэтт Болди поразил ворота гостей и принес своей команде победу. За "Даллас" шайбы забросили Джейсон Робертсон и Миро Хейсканен.

Ключевую роль в созидании атак "Миннесоты" сыграл российский форвард Кирилл Капризов, который записал на свой счет две голевые передачи.

Ранее Капризов стал второй звездой стартового матча серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Даллас Старз".