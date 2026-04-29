Москва29 апр Вести."Миннесота Уайлд" одержала победу над "Даллас Старз" в пятом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ. Игра прошла в Далласе и закончилась со счетом 4:2 (1:1, 1:0, 2:1).

У гостей отличились Матс Цуккарелло (4-я минута), Мэтт Болди (40-я), Майкл Маккэррон (48-я) и Кирилл Капризов (59-я), который также сделал две результативные передачи. У "Далласа" голами отметились Миро Хейсканен (9-я минута) и Джейсон Робертсон (57-я).

Российские нападающие "Миннесоты" Яков Тренин и Владимир Тарасенко записали на свой счет по одной голевой передаче.

Заброшенная шайба стала для Капризова 17-й в карьере в матчах Кубка Стэнли. Благодаря этому он вышел на первое место в истории "Уайлд" по голам в плей-офф, превзойдя прежний рекорд американца Зака Паризе (16 шайб). Кроме того, Капризов набрал 30 очков в играх плей-офф НХЛ и поднялся на третью строчку в списке лучших бомбардиров "Миннесоты" в розыгрышах Кубка Стэнли, обойдя финна Микко Койву (28 очков). По итогам матча российский форвард был признан первой звездой встречи.

"Миннесота" повела в серии до четырех побед со счетом 3–2. Шестой матч 1/8 финала Кубка Стэнли состоится 30 апреля в Сент-Поле.

В регулярном чемпионате "Даллас" занял второе место в Центральном дивизионе, а "Миннесота" финишировала третьей.