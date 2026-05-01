Тарасенко в составе "Миннесоты" забил свой первый гол в Кубке Стэнли-2026 Нападающий "Миннесоты" Тарасенко забил свой первый гол в Кубке Стэнли-2026

Москва1 мая Вести.В Сент-Поле завершился шестой матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором "Миннесота Уайлд" принимала "Даллас Старз". Встреча закончилась со счётом 5:2 в пользу хозяев.

В составе "Миннесоты" отличились Куинн Хьюз (7-я и 51-я минуты), российский нападающий Владимир Тарасенко (38-я), а также Мэтт Болди (59-я и 60-я). У гостей шайбы забросили Уайатт Джонстон (28-я) и Маврик Бурк (37-я).

Гол Тарасенко стал для него первым в текущем розыгрыше Кубка Стэнли и 50-м за всю карьеру в матчах плей-офф НХЛ. Нападающий вошел в историю как пятый хоккеист из России, которому покорилась отметка в 50 и более шайб в играх Кубка Стэнли. Ранее этот рубеж преодолели Александр Овечкин (77 голов), Евгений Малкин (69), Никита Кучеров (54) и Сергей Федоров (52).

Счет в серии до четырех побед стал 4-2 в пользу "Уайлд". "Миннесота" выиграла противостояние и вышла во второй раунд, где встретится с "Колорадо Эвеланш".

Ранее стало известно, что "Анахайм Дакс" обыграл "Эдмонтон Ойлерз" в шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги и вышел в четвертьфинал.