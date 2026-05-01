"Анахайм" обыграл "Эдмонтон" и вышел во второй раунд Кубка Стэнли

"Эдмонтон" проиграл "Анахайму" и вылетел из плей-офф НХЛ "Анахайм" обыграл "Эдмонтон" и вышел во второй раунд Кубка Стэнли

Москва1 мая Вести."Анахайм Дакс" обыграл "Эдмонтон Ойлерз" в шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и вышел в четвертьфинал.

Встреча завершилась со счетом 5:2. В команде победителей шайбы забросили Райан Пейлинг (10-я минута), Крис Крайдер (14), Каттер Готье (17), Трой Терри (40) и Лео Карлссон (58). В составе "Эдмонтон Ойлерз" отличились Коннор Мерфи (16) и Василий Подколзин (42).

Таким образом, "Анахайм" выиграл серию у финалиста двух последних розыгрышей Кубка Стэнли со счетом 4-2 и впервые с сезона-2016/17 вышел во второй раунд плей-офф.

Лучший бомбардир прошедшего регулярного чемпионата форвард "Эдмонтона" Коннор Макдэвид не отметился результативными действиями и завершил плей-офф с 6 очками. Российский нападающий "Ойлерз" Подколзин также набрал 6 очков.

Ранее стало известно, что "Миннесота" одержала победу над "Далласом" в шестом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ со счетом 5:2 на домашней арене и вышла в следующий этап борьбы за Кубок Стэнли.