"Монреаль" с треском проиграл в матче плей-офф, несмотря на гол Демидова "Монреаль" проиграл "Баффало" с разгромным счетом в матче плей-офф

Москва17 мая Вести.Команда "Монреаль Канадиенс" крупно проиграла "Баффало Сейбрз" в шестом матче четвертьфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 8:3. Победные очки "Монреалю" принесли Расмус Далин (1-я минута), Джейсон Цукер (14), Зак Бенсон (21), Джек Куинн (31, 50), Конста Хелениус (33), Тейдж Томпсон (55) и Зак Метса (58). У проигравшей команды отличились Арбер Джекай (2), российский нападающий Иван Демидов (9) и Джейк Эванс (11).

Вратарь "Сейбрз" Укко-Пекка Луукконен отразил 18 бросков после того, как основной вратарь Алекс Лайон был заменен, пропустив три гола после четырех бросков. Это первый случай с третьего матча финала Кубка Стэнли 1975 года, когда "Сэйбрз" выиграли матч плей-офф после замены вратаря, обусловленной его игрой, пишет агентство Reuters.

Счет в серии до четырех побед стал равным – 3:3. Решающий матч между командами пройдет 19 мая в Баффало. Победитель встретится с "Каролина Харрикейнс" в финале конференции.