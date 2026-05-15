Россиянин Демидов забросил первую шайбу в Кубке Стэнли Первый гол в Кубке Стэнли россиянина Демидова помог победе клуба "Монреаль"

Москва15 мая Вести.Клуб НХЛ "Монреаль" в пятом матче серии второго раунда плей-офф выиграл у "Баффало" со счетом 6:3, в том числе благодаря первому голу 19-летнего российского хоккеиста Ивана Демидова.

Демидов забросил шайбу на 44-й минуте матча, это его первый гол в Кубке Стэнли. Также на его счету результативный пас в эпизоде с победным голом.

Помимо россиянина у "Монреаля" отличились Коул Кофилд на седьмой минуте, на восьмой - Александр Тексье, на 29-й - Джош Андерсон, на 37-й - Джейк Эванс, на 38-й - Ник Сузуки.

После этого матча счет в серии до четырех побед достиг 3-2 в пользу "Монреаля". В ночь на 17 мая состоится шестая игра.

В регулярном чемпионате "Баффало" занял первое место, у "Монреаля" третья позиция.

В апреле в хоккейном клубе "Монреаль Канадиенс" выразили восхищение Демидовым после его первого матча за команду. Россиянина назвали "волшебником".