Российский форвард забросил решающий гол в игре серии Кубка Стэнли с "Анахаймом" Шайба Барбашева принесла "Вегасу" победу в стартовом матче плей-офф НХЛ

Москва5 мая Вести."Вегас" с победы начал четвертьфинальную серию Кубка Стэнли против "Анахайма", обыграв соперника на домашнем льду. Решающую шайбу забросил российский нападающий Иван Барбашев.

Счет в матче во втором периоде открыл Бретт Хауден. На 54-й минуте Микаэль Гранлунд восстановил равновесие, однако вскоре Барбашев вновь вывел хозяев вперед после передачи Павла Дорофеева.

Окончательный счет установил Митч Марнер, отправивший шайбу в пустые ворота в концовке встречи.

Вторая игра серии также пройдет на арене "Вегаса".