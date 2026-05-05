Москва5 маяВести."Вегас" с победы начал четвертьфинальную серию Кубка Стэнли против "Анахайма", обыграв соперника на домашнем льду. Решающую шайбу забросил российский нападающий Иван Барбашев.
Счет в матче во втором периоде открыл Бретт Хауден. На 54-й минуте Микаэль Гранлунд восстановил равновесие, однако вскоре Барбашев вновь вывел хозяев вперед после передачи Павла Дорофеева.
Окончательный счет установил Митч Марнер, отправивший шайбу в пустые ворота в концовке встречи.
Вторая игра серии также пройдет на арене "Вегаса".