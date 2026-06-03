Шайба Барбашева помогла "Вегасу" победить в первом матче финала Кубка Стэнли "Вегас" обыграл "Каролину" в матче финала Кубка Стэнли благодаря голу Барбашева

Москва3 июн Вести.Команда "Вегас Голден Найтс" обыграла команду "Каролина Харрикейнз" в первом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча в Роли закончилась победой "Вегаса" со счетом 5:4.

Одну шайбу забросил российский нападающий "Вегаса" Иван Барбашев. Этот гол стал для него шестым в текущем розыгрыше плей-офф. При этом Барбашев первым из российских хоккеистов забросил шайбу в финальной серии Кубка Стэнли 2026 года.

Благодаря победе в первом матче "Вегас" повел в серии. Второй матч противостояния пройдет в четверг.

Между тем минимум двое российских спортсменов станут обладателями Кубка Стэнли в текущем году. В случае победы "Вегаса" 30-летний Барбашев станет трехкратным обладателем Кубка Стэнли.