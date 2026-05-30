Минимум два российских хоккеиста станут обладателями Кубка Стэнли в 2026 году

Москва30 мая Вести.Как минимум два российских игрока станут обладателями Кубка Стэнли в 2026 году. Об этом стало известно после того, как "Каролина Харрикейнз" и "Вегас Голден Найтс" вышли в финал плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

За "Каролину" выступают нападающий Андрей Свечников, который в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли провел 13 матчей, набрав по системе "гол + пас" 7 очков (3 + 4), и защитник Александр Никишин, который в 11 играх отдал голевую передачу.

Также в составе "Каролины" выступает вратарь Петр Кочетков. На его счету только девять игр в регулярном чемпионате в нынешнем сезоне. Голкипер будет считаться обладателем Кубка Стэнли, если сыграет как минимум один матч в финальной серии.

За "Вегас" в нынешнем сезоне выступают нападающие Иван Барбашев, который в 16 матчах плей-офф набрал 12 очков (5 + 7), и Павел Дорофеев, на счету которого 14 очков (10 + 4) в 16 матчах.

В случае победы 30-летний Барбашев станет трехкратным обладателем Кубка Стэнли.

Ранее "Каролина" одержала победу в матче против "Монреаля" со счетом 6:1. Таким образом, клуб впервые за 20 лет вышел в финал Кубка Стэнли. Победа принесла "Каролине" четвертое очко в серии. До этого команда уступила лишь сопернику в стартовой игре противостояния.