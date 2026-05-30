"Каролина" впервые за 20 лет вышла в финал Кубка Стэнли Стали известны финалисты Кубка Стэнли в НХЛ

Москва30 мая Вести."Каролина Харрикейнз" и "Вегас Голден Найтс" сыграют в финале Кубка Стэнли в нынешнем сезоне.

Об этом стало известно после того, как "Каролина" в главном матче Восточной конференции одержала победу в матче против "Монреаля" со счетом 6:1.

Победные очки "Каролине" принесли Тейлор Холл (10-я минута), Логан Стэнковен (16), Эрик Робинсон (17), Джексон Блейк (28), Шейн Гостисбер (39) и Сет Джарвис (57). В проигравшей команде отличился Коул Кофилд (51).

Российские хоккеисты "Каролины" Андрей Свечников и Александр Никишин сделали по результативной передаче. Для защитника это первое набранное очко в текущем розыгрыше Кубка Стэнли. Никишин провел в турнире 11 матчей, еще две игры он пропустил из-за сотрясения мозга.

В итоге "Каролина" выиграла серию у "Монреаля" со счетом 4-1 и впервые за 20 лет вышла в финал Кубка Стэнли.

"Вегас" ранее в финале Западной конференции легко обыграл "Колорадо" - 4-0, который стал сильнейшим клубом лиги по итогам регулярного чемпионата.

26 мая состоялся матч "Каролина" против "Монреаля" в полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра завершилась со счетом 3:2. В ней российский нападающий Свечников забил решающий гол в овертайме.

Матчи финальной серии Кубка Стэнли между "Каролиной" и "Вегасом" запланированы на 3, 5, 7, 10, 12, 15 и 16 июня. Первые две встречи состоятся на домашней арене "Каролины". Победит тот клуб, который одержит в серии четыре победы.