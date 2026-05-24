Хоккеисты "Каролины" сравняли счет в серии плей-офф НХЛ с "Монреалем"

Россияне не смогли отличиться во втором матче серии "Каролина" – "Монреаль" Хоккеисты "Каролины" сравняли счет в серии плей-офф НХЛ с "Монреалем"

Москва24 мая Вести."Каролина Харрикейнз" на родной арене обыграла "Монреаль" со счетом 3:2 в овертайме во втором матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги. В первой встрече "ураганы" уступили сопернику.

В составе победителей голами отметились Эрик Робинсон (3-я минута) и Николай Элерс, оформивший дубль (38-я и 64-я). За гостей дважды отличился Джош Андерсон (12-я и 53-я).

Российские хоккеисты "Каролины" Андрей Свечников и Александр Никишин остались без набранных очков. Их соотечественник Иван Демидов из "Монреаля" также не отметился результативными действиями.

Счет в серии до четырех побед стал 1-1. Третья встреча состоится 26 мая и пройдет на домашней арене "Монреаля".

"Каролина", выигравшая по итогам регулярного чемпионата Столичный дивизион, в двух первых раундах обыграла со счетом 4:0 "Оттаву" и "Филадельфию". "Монреаль", ставший третьим в Атлантическом дивизионе, оказался сильнее "Тампы" и "Баффало". Обе серии завершились со счетом 4-3 в пользу канадской команды.

Действующий обладатель Кубка Стэнли "Флорида" в нынешнем сезоне не сумела выйти в плей-офф.