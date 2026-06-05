"Каролина" сравняла счет с "Вегасом" в финале Кубка Стэнли

"Каролина" догнала "Вегас" в финале Кубка Стэнли "Каролина" сравняла счет с "Вегасом" в финале Кубка Стэнли

Москва5 июн Вести.Клуб "Каролина Харрикейнз" на своем льду победил "Вегас Голден Найтс" в овертайме второго матча финального раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Уступая 0:2 после второго периода, хозяева смогли свести счет вничью (3:3) в основное время, а в дополнительном периоде вырвать победу.

Российский форвард "Каролины" Андрей Свечников принял участие в третьей голевой комбинации.

Счет в серии до четырех побед стал равным — 1:1. Следующий матч состоится в ночь на 7 июня.

Ранее в НХЛ пояснили, почему в матче с "Каролиной" не была засчитана шайба российского нападающего "Вегас Голден Найтс" Ивана Барбашева.