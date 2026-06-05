Москва5 июнВести.Клуб "Каролина Харрикейнз" на своем льду победил "Вегас Голден Найтс" в овертайме второго матча финального раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Уступая 0:2 после второго периода, хозяева смогли свести счет вничью (3:3) в основное время, а в дополнительном периоде вырвать победу.
Российский форвард "Каролины" Андрей Свечников принял участие в третьей голевой комбинации.
Счет в серии до четырех побед стал равным — 1:1. Следующий матч состоится в ночь на 7 июня.
Ранее в НХЛ пояснили, почему в матче с "Каролиной" не была засчитана шайба российского нападающего "Вегас Голден Найтс" Ивана Барбашева.