Хоккеисты из РФ помогли "Каролине" завоевать Кубок Стэнли, рассказал эксперт Дементьев отметил вклад Свечникова, Кочеткова и Никишина в победу "Каролины"

Москва15 июн Вести.Российские хоккеисты сыграли важную роль в победе "Каролины Харрикейнз" в Кубке Стэнли. Таким мнением с NEWS.ru поделился хоккейный агент Алексей Дементьев.

По его словам, форвард Андрей Свечников является одним из лидеров команды, а защитник Александр Никишин и вратарь Петр Кочетков становятся все более значимой частью состава.

Свечников давно стал лидером "Каролины". Он здорово провел не только финальную серию, но и весь плей-офф сказал Дементьев

В финале Кубка Стэнли "Каролина" обыграла "Вегас" со счетом 4:2 в серии и во второй раз в своей истории завоевала трофей. Для российских игроков эта победа стала 11-й подряд в турнире.