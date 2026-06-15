Москва15 июнВести.Российские хоккеисты сыграли важную роль в победе "Каролины Харрикейнз" в Кубке Стэнли. Таким мнением с NEWS.ru поделился хоккейный агент Алексей Дементьев.
По его словам, форвард Андрей Свечников является одним из лидеров команды, а защитник Александр Никишин и вратарь Петр Кочетков становятся все более значимой частью состава.
Свечников давно стал лидером "Каролины". Он здорово провел не только финальную серию, но и весь плей-оффсказал Дементьев
В финале Кубка Стэнли "Каролина" обыграла "Вегас" со счетом 4:2 в серии и во второй раз в своей истории завоевала трофей. Для российских игроков эта победа стала 11-й подряд в турнире.