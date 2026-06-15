Команда с российскими хоккеистами завоевала Кубок Стэнли 11-й раз подряд Российские хоккеисты в 11-й раз подряд стали обладателями Кубка Стэнли

Москва15 июн Вести.Команда, в которой выступает, как минимум, один хоккеист из России в 11-й раз подряд стала обладателем Кубка Стэнли.

Последний раз российские хоккеисты не выигрывали Кубок Стэнли в сезоне-2014/2015, когда обладателем Кубка стала команда "Чикаго Блэкхоукс", в составе которой не было россиян.

Команда "Каролина Харрикейнз" стала обладателем Кубка Стэнли-2026, обыграв "Вегас Голден Найтс" в шестом матче серии финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Харрикейнз" выступают три игрока из России: вратарь Петр Кочетков, защитник Александр Никишин и нападающий Андрей Свечников, который нанес три броска в створ ворот и применил шесть силовых приемов.