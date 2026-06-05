Свечников в овертайме помог "Каролине" обыграть "Вегас" в финале плей-офф НХЛ Передача Свечникова помогла "Каролине" победить "Вегас" в финале плей-офф НХЛ

Москва5 июн Вести.Хоккеисты клуба Национальной хоккейной лиги "Каролина Харрикейнз" одержали победу над командой "Вегас Голден Найтс" во второй игре финальной серии плей-офф НХЛ. На счету российского форварда "ураганов" Андрея Свечникова — голевая передача.

Матч прошел в административном центре Северной Каролины городе Роли и завершился в овертайме со счетом 4:3 (0:1, 0:1, 3:1, 1:0).

В составе "Каролины" шайбы в основное время забросили Логан Стэнковен (51-я минута), Марк Янковски (53-я) и Джордан Стаал (56-я). Решающую шайбу в овертайме забросил Сет Джарвис (64-я минута).

У "Вегаса" отличились Бретт Хауден (14-я и 28-я минуты), а также Марк Стоун (59-я).

В ходе матча защитник "Каролины" Александр Никишин отметился броском в створ и силовым приемом. Выступающий в составе "Голден Найтс" Иван Барбашев отдал результативный пас, а нападающий Павел Дорофеев сделал один бросок в створ, но очков не набрал.

Серия до четырех побед в финале Кубка Стэнли-2026 сравнялась — 1:1. Следующий матч пройдет в Парадайсе в ночь на 7 июня по московскому времени.

3 июня стало известно, что российский нападающий Илья Сафонов подписал контракт с клубом НХЛ "Ванкувер Кэнакс".