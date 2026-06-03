Москва3 июн Вести.Российский нападающий Илья Сафонов заключил контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Ванкувер Кэнакс". Об этом говорится на сайте клуба.

Двустороннее соглашение составлено на один год. В прошедшем сезоне хоккеист провел 88 игр за казанский "Ак Барс" в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) с учетом плей-офф.

Илья провел сильный сезон в России и здорово проявил себя в плей-офф. Нам импонируют его габариты и стиль игры. В тренировочном лагере он получит отличный шанс побороться за место в составе команды сказал генеральный менеджер "Ванкувера" Райан Джонсон

Илье Сафонову 25 лет. За казанцев он играл с 2020 года. С командой он также выступал в финале Кубка Гагарина, где "Ак Барс" уступил ярославскому "Локомотиву". До этого казанцы уже выходили в финал Кубка Гагарина в 2023 году.