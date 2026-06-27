Москва27 июнВести.Российский хоккеист Павел Дорофеев перешел из клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вегас Голден Найтс" в "Нью-Йорк Рейнджерс" в результате обмена. Об этом сообщила пресс-служба "Вегаса" в соцсети X.
Нападающий, имея в активе 12 шайб, стал вторым снайпером прошедшего розыгрыша плей-офф НХЛ.
Спасибо, Павел, за все, что ты сделал для нашей команды и городаговорится в сообщении клуба
Между тем журналист Эллиотт Фридман заявил в соцсети Х, что контракт форварда с новым клубом будет рассчитан на семь лет, а зарплата составит 11 миллионов долларов в год.
7 лет, примерно 11 миллионов долларовнаписал Фридман
Ранее Фридман рассказал, что "Вашингтон Кэпиталз" попытается высвободить место под потолком зарплат, чтобы сохранить в составе россиянина Александра Овечкина.