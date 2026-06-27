Дорофеев подпишет контракт с "Рейнджерс" на семь лет

Российский хоккеист Дорофеев перешел в "Нью-Йорк Рейнджерс" Дорофеев подпишет контракт с "Рейнджерс" на семь лет

Москва27 июн Вести.Российский хоккеист Павел Дорофеев перешел из клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вегас Голден Найтс" в "Нью-Йорк Рейнджерс" в результате обмена. Об этом сообщила пресс-служба "Вегаса" в соцсети X.

Нападающий, имея в активе 12 шайб, стал вторым снайпером прошедшего розыгрыша плей-офф НХЛ.

Спасибо, Павел, за все, что ты сделал для нашей команды и города говорится в сообщении клуба

Между тем журналист Эллиотт Фридман заявил в соцсети Х, что контракт форварда с новым клубом будет рассчитан на семь лет, а зарплата составит 11 миллионов долларов в год.

7 лет, примерно 11 миллионов долларов написал Фридман

Ранее Фридман рассказал, что "Вашингтон Кэпиталз" попытается высвободить место под потолком зарплат, чтобы сохранить в составе россиянина Александра Овечкина.