"Вашингтон" планирует оставить Овечкина и ищет ему место под потолком зарплат

"Вашингтон" хочет освободить место под потолком зарплат для сохранения Овечкина "Вашингтон" планирует оставить Овечкина и ищет ему место под потолком зарплат

Москва26 июн Вести.Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" попытается высвободить место под потолком зарплат, чтобы сохранить в составе россиянина Александра Овечкина, сообщил журналист Эллиотт Фридман.

Его слова в соцсети Х приводит NHL Rumour Report.

Относительно будущего Овечкина и "Кэпиталз" — я думаю, они, вероятно, предпримут еще один или пару шагов, чтобы освободить немного места под потолком зарплат и обеспечить возможность сохранить его говорится в публикации

Речь в посте инсайдера идет о потолке зарплат, установленном лигой предельном размере общих расходов клуба на контракты игроков за сезон. НХЛ строго ограничивает эту сумму, поэтому для подписания нового соглашения с одним хоккеистом командам нередко приходится избавляться от других контрактов, освобождая необходимое пространство. В сезоне-2026/27 верхняя планка потолка для клубов лиги составит 104 млн долларов.

Овечкину 40 лет. Завершившийся сезон-2025/26 стал для него 21-м в карьере в НХЛ и последним по действующему контракту с "Вашингтоном", за который форвард выступает с момента дебюта в лиге. Россиянин является рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 929 заброшенных шайб в 1573 матчах.

Прежнее достижение принадлежало канадцу Уэйну Гретцки (894 гола), который при этом сохраняет рекорд по сумме шайб в регулярных чемпионатах и Кубке Стэнли — 1016 против 1006 у Овечкина.

В мае журналист портала The Athletic Барри Сврлуга сообщил, что "Вашингтон Кэпиталз" не собирается предлагать Овечкину двухлетний контракт, вероятно, форвард и клуб подпишут годичное соглашение.