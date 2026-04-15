Овечкин не исключил продолжение карьеры в "Вашингтон Кэпиталз" Овечкин выразил надежду остаться в "Вашингтон Кэпиталз" после сезона НХЛ

Москва15 апр Вести.Российский нападающий Александр Овечкин после завершения регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2025/26 заявил, что не уверен в своем будущем в составе "Вашингтон Кэпиталз", однако надеется продолжить карьеру в клубе.

В заключительном матче сезона "Вашингтон" на выезде обыграл "Коламбус Блю Джекетс" со счетом 2:1. Однако команда не смогла пробиться в плей-офф сезона-2025/26.

Этот сезон стал для Овечкина 21-м в НХЛ и последним по текущему контракту с клубом, за который он выступает с момента дебюта.

Я не знаю, что будет дальше… Мы стараемся побеждать и завершить сезон на позитивной ноте. Надеюсь, это не последняя моя игра. Не знаю, как все сложится. Поживем – увидим приводит слова Овечкина сайт НХЛ

По итогам регулярного чемпионата Овечкин стал лучшим снайпером команды, забросив 32 шайбы в 82 матчах. Он провел 20-й сезон в карьере, в котором преодолел отметку в 30 голов, обновив рекорд лиги.

Ранее нападающий заявил, что летом примет решение о продолжении карьеры. Овечкин отметил, что сейчас хоккей быстрый и жесткий, и признался, что ему трудно играть наравне с молодыми спортсменами.