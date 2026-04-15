Ассист Овечкина помог "Вашингтону" победить в последней игре "регулярки" НХЛ

Москва15 апр Вести.Клуб "Вашингтон Кэпиталз" одержал победу над "Коламбус Блю Джекетс" в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Российский форвард "Вашингтона" Александр Овечкин провел на льду 18 минут и 48 секунд, выполнил четыре броска в створ ворот, применил силовой прием и отдал голевую передачу.

Матч, прошедший в Колумбусе, завершился со счетом 2:1 (0:0, 1:1, 1:0) в пользу гостей.

В составе "Кэпиталз" шайбы забросили Энтони Бовиллье на 31-й минуте и Джейкоб Чикран — на 56-й.

Единственная шайба за "Коламбус" на счету Буна Дженнера, который отличился на 21-й минуте.

По итогам встречи Овечкин был признан третьей звездой матча. Россиянин сыграл во всех 82 играх сезона 2025/26, набрав 64 очка (32 шайбы и 32 передачи). Этот сезон стал для него 21-м в карьере в НХЛ и последним по действующему контракту с "Вашингтоном".

Ранее нападающий заявил, что летом примет решение о продолжении карьеры.

Кроме того, в матче отметились другие российские игроки. Нападающий "Вашингтона" Иван Мирошниченко применил один силовой прием, а форвард "Коламбуса" Кирилл Марченко выполнил четыре броска в створ ворот.

Защитник "Блю Джекетс" Иван Проворов также сделал четыре броска и заблокировал одну попытку соперника.

По итогам регулярного чемпионата "Вашингтон" набрал 95 очков. Однако это не помогло команде выйти в плей-офф, что стало первым подобным случаем за последние три сезона.