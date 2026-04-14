Москва14 апрВести.Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" с российским форвардом Александром Овечкиным в составе потерял шансы на участие в плей-офф Кубка Стэнли.
Это произошло после победы "Филадельфии Флайерз " над "Каролиной Харрикейнз" в матче, завершившемся серией буллитов со счетом 3:2.
Благодаря этой победе "Филадельфия" набрала 96 очков перед последним матчем регулярного чемпионата и заняла третье место в Столичном дивизионе, а также восьмое в Восточной конференции, что гарантировало ей место в плей-офф.
Этот результат окончательно закрыл возможность для "Вашингтона" и команды "Коламбус Блю Джекетс" продолжить борьбу в сезоне.
Обе команды сыграют друг с другом в заключительном матче регулярного чемпионата 15 апреля.
Для "Вашингтона" это станет первым с 2023 года пропуском этапа плей-офф. В прошлом сезоне команда дошла до второго раунда, где проиграла "Каролине" в серии со счетом 1-4.
Контракт 40-летнего форварда с "Вашингтоном" истекает летом этого года.
3 апреля "столичные" потерпели тяжелое поражение от "Нью-Джерси Девилз" — 3:7.