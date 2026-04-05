Аналитики оценили шансы Овечкина с "Вашингтоном" выйти в плей-офф НХЛ как низкие

Москва5 апр Вести.Букмекерские конторы выразили сомнения по поводу вероятности выступления "Вашингтон Кэпиталз" с участием российского хоккеиста Александра Овечкина в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Аналитики определили шансы "Вашингтона" на участие в розыгрыше Кубка Стэнли с коэффициентом 4,00.

Ранее "Вашингтон Кэпиталз" обыграл "Баффало Сейбрз" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 6:2. Одержать победу команде помогли две голевые передачи Овечкина.

В активе "Вашингтона" 87 очков. Команда занимает 12‑е место в Восточной конференции.