Овечкин сделал две передачи и помог "Вашингтону" разгромить "Баффало"

Москва5 апр Вести.Две голевые передачи российского нападающего Александра Овечкина помогли его команде "Вашингтон Кэпиталз" обыграть "Баффало Сейбрз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Матч в Вашингтоне закончился со счетом 6:2 в пользу хозяев.

У хозяев по одной шайбе забросили Джейкоб Чикран, Дилан Строум, Коннор МакМайкл, Алексей Протас, Райан Леонард и Том Уилсон.

У гостей отличились Расмус Далин и Бек Маленстин.

Овечкин имеет 1831 очко по системе "гол+пас" с учетом игр в регулярных чемпионатах и плей-офф НХЛ. По этому показателю россиянин занимает девятое место в истории НХЛ.

"Вашингтон" имеет 87 очков и занимает 12‑е место в Восточной конференции, сохраняя шансы выйти в плей-офф.

Хет-трик Евгения Малкина помог "Питтсбург Пингвинз" разгромить "Флориду Пантерз", а гол Никиты Кучерова помог его клубу "Тампа-Бэй Лайтнинг" одержать победу над "Бостон Брюинз".