"Вашингтон" проиграл "Рейнджерс" со счетом 1:8, Овечкин не набрал очков

Москва6 апр Вести.Команда "Вашингтон Кэпиталз" потерпела сокрушительное поражение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против клуба "Нью-Йорк Рейнджерс".

Игра, прошедшая на домашней арене "Рейнджерс", завершилась со счетом 8:1 в пользу хозяев площадки.

Первый период закончился ничьей (1:1), но во втором отрезке матча "рейнджеры" перехватили инициативу, отправив в ворота соперника пять шайб. В заключительной трети игры команде еще дважды удалось огорчить голкипера "Вашингтона" Чарли Линдгрена.

В свою очередь, вратарь "Рейнджерс" Игорь Шестеркин отразил 20 из 21 броска. Единственную шайбу в составе "Вашингтона" на 14-й минуте забросил Коннор Макмайкл.

В составе "Рейнджерс" хет-триком отметился Уилл Кулли (26-я, 29-я и 60-я минуты), еще по одной шайбе в активе Конора Шири (1-я минута), Джея Ти Миллера (24-я), Адама Сикоры (34-я), Адама Фокса (39-я) и Винсента Трочека (43-я).

Российский форвард "столичных" Александр Овечкин провел на площадке 17 минут, выполнил три броска по воротам, но результативными действиями не отметился.

Для "Вашингтона" это второе поражение в последних шести матчах, тогда как "Рейнджерс" за тот же период одержали пятую победу.

4 апреля две голевые передачи Овечкина помогли "Вашингтону" обыграть "Баффало Сейбрз" (6:2).