Овечкин выразил надежду на продолжение карьеры в НХЛ Овечкин заявил, что надеется остаться в НХЛ

Москва15 апр Вести.Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин выразил надежду на то, что матч регулярного чемпионата с "Коламбусом" не стал для него последним.

Он поблагодарил фанатов за оказанную поддержку во время матча. Болельщики скандировали имя хоккеиста и пели "еще один год".

Я ранее говорил, что не знаю, что будет дальше. … Спасибо за эту поддержку. Надеюсь, это не будет моей последней игрой. Посмотрим, что будет приводятся слова Овечкина на сайте НХЛ

Спортсмен уточнил, что, вероятно, у его команды будут послесезонные встречи в Вашингтоне. В Россию Овечкин полетит в мае.

Игра против "Коламбус Блю Джекетс" завершилась со счетом 2:1 в пользу "столичных". Команде победителей принесли очки Энтони Бовиллье на 31-й минуте и Джейкоб Чикран - на 56-й. Овечкин отдал вторую голевую передачу, однако промахнулся в пустые ворота за минуту до конца матча.