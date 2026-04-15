Овечкин планирует вернуться в Россию в мае после окончания сезона в НХЛ

Москва15 апр Вести.Форвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин намерен вернуться на родину в мае после завершения игрового сезона регулярного чемпионата НХЛ.

Овечкин сказал, что останется в Вашингтоне на ближайшее время и, вероятно, улетит домой в мае. Затем, после подведения командой итогов сезона, он обсудит дальнейшие планы о продолжении карьеры с сотрудниками, руководством клуба и со своей семьей написала журналистка Сэмми Силбер в соцсети Х

В ночь на 15 апреля "Кэпиталз" одолели "Коламбус Блю Джекетс" со счетом 2:1 в выездном матче, ставшем заключительной игрой регулярного первенства. Овечкин записал на свой счет результативную передачу. Несмотря на это, "столичные" не сумели пробиться в плей-офф сезона-2025/26. Для 40-летнего россиянина этот чемпионат стал 21-м в карьере в НХЛ и последним в рамках действующего соглашения с клубом. После матча нападающий выразил надежду, что эта встреча не станет для него финальной в форме "Вашингтона".

По результатам регулярного сезона Овечкин оказался лучшим бомбардиром команды по заброшенным шайбам — в 82 играх он поразил ворота соперников 32 раза.

Ранее сообщалось, что болельщики попросили Овечкина остаться в "Вашингтоне" еще на один сезон.