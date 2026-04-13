Болельщики призвали Овечкина остаться в "Вашингтоне" еще на один год

Москва13 апр Вести.Болельщики американской хоккейной команды "Вашингтон Кэпиталз" попросили Александра Овечкина остаться в команде еще на один сезон, заявил журналист сайта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Том Гулитти в соцсети X.

Последние полторы минуты матча между "Вашингтоном" и "Питтсбург Пингвинз" болельщики скандировали: "Еще один год".

Матч стал последней домашней игрой для столичной команды в текущем чемпионате НХЛ. Контракт Овечкина с "Вашингтон Кэпиталз" истекает по окончании сезона.

Овечкину 40 лет, он стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ, забив 929 шайб.

В списке лучших снайперов НХЛ с учетом плей-офф Овечкин занимает второе место (1006 шайб), уступая канадцу Уэйну Гретцки (1016 шайб).

Овечкин задрафтован "Вашингтоном" в 2004 году, выступает за команду с 2005 года.

В 2018 году Овечкин с "Вашингтоном" выиграл Кубок Стэнли - единственный кубок в истории клуба.