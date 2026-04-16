Москва16 апрВести.Капитан хоккейного клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин надеется, что руководство команды предложит ему новый контракт на два сезона. Свое пожелание игрок озвучил после игры регулярного чемпионата в разговоре с представителями СМИ.
В среду "Вашингтон" вырвал выездную победу у "Коламбус Блю Джекетс" со счетом 2:1, завершив сезон вне плей-офф. Для 40-летнего форварда это был 21-й год в лиге и финальный по текущему контракту. Ранее Овечкин подчеркивал, что определится с будущим летом.
Еще два года — вот твой контрактпроцитировала слова хоккеиста в социальной сети X журналистка Сэмми Силбер
На реплику о возможном переходе в другой клуб Овечкин отреагировал шуткой.
Ну, я же свободный агент. Скорее всего, нет. Я практически уверен, что игра против "Коламбуса" не стала для меня последней в НХЛ. Как я раньше говорил, мне нужно принять решениесказал хоккеист
Овечкин рассказал, что сыновья Сергей и Илья часто спрашивают, продолжит ли он выступления за "Вашингтон". По его словам, детям нравится команда, они привязаны к городу, поэтому желают отцу остаться в ХК.
Александр Овечкин держит рекорд НХЛ по голам в регулярных чемпионатах — 929 шайб в 1573 матчах. Ранее этот показатель принадлежал Уэйну Гретцки (894 гола в 1487 играх).