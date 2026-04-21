В "Вашингтоне" рассказали о главном вкладе Овечкина в команду ХК "Вашингтон": присутствие Овечкина играет огромную роль

Москва21 апр Вести.Российский капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин влияет на команду не только на льду, но и за его пределами. Об этом заявил президент клуба по хоккейным операциям Брайан Маклеллан, слова которого приводит Russian Machine Never Breaks.

Функционер также добавил, что уход такого игрока станет огромной потерей для команды с точки зрения его лидерских качеств.

Присутствие Овечкина играет огромную роль. … Он влияет на команду в самолете, в автобусе, в раздевалке, на разминке. У него мощное влияние, это его главный вклад отметил Маклеллан

Ранее российский нападающий выразил надежду, что руководство "столичных" предложит ему новый контракт на два сезона.

В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ Овечкин провел 82 игры, забросив 32 шайбы и отдав 32 передачи. Россиянин является лучшим снайпером регулярок Национальной хоккейной лиги за всю историю. В его активе 929 голов в 1573 встречах. Он обошел по этому показателю Уэйна Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах).